錼創今年第二季3.23億元，年增30.13%；營業毛利1.05億元，年增460.79%，毛利率32.61%，年增25.04個百分點；營業損失0.42億元，營益率-13.22%，年升52.94個百分點；本期淨損0.30億元，淨利率-9.58%，年升58.15個百分點；基本每股虧損0.29元，虧損收斂，為歷史最佳單月成績。

錼創今年上半年營業收入5.28億元，年增53.15%；營業毛利1.68億元，年增1720.82%；營業損失1.42億元，歸屬於母公司業主淨損1.16億元，累積基本每股虧損1.09元，大幅優於去年同期的每股虧損2.77元。

錼創營業項目多元化，除了COC、Turnkey Solution、NRE之外，更增加轉移設備的銷售項目，持續貢獻今年營運。錼創將於9月4-6日SEMICON TAIWAN國際半導體展參展，今年展會重點為錼創開發的巨量轉移設備。錼創也將在9月12日下午召開法說會，說明上半年度的營運狀況和下半年的展望。

錼創周四盤中股價衝上78.2元之近三個月新高，半個月漲幅超過3成，不過漲幅過多，周三收黑守住5日線。外資連7天賣超逾200張。