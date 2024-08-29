瑞磁今日發表多元檢測產品包括「17項腸胃道多元分子檢測套組」(GPP)、「20項呼吸道多元分子檢測套組」(RPP)、「新冠加流感7合1檢測」(Cov-Flu-Plus)均獲得美國保險機構核發保險專屬碼Z-Code。瑞磁指出，獲美保險給付專屬碼對客戶採用瑞磁產品的意願大大加分。

展望下半年，檢測試劑與自動化儀器已獲得美國全國性實驗室導入，正測試大量樣本中。 GPP會是銷售主力，而RPP也在8月以來新增了主力客戶，預期各家實驗室陸續完成驗證後有望在第四季產生穩定的需求。

另外，公司即將向美國FDA申請MDx3000+萃取儀器KingFisher (Flex/Apex) 加入上市許可，預計審查90個工作天，將先從GPP開始，RPP接續，核准後將成為2025年的營運成長新動能。

KingFisher萃取儀器自從新冠疫情以來在美國實驗室已安裝了上千台，是市佔最大的品牌。MDx3000 + KingFisher取得上市許可將可縮短已安裝KingFisher的實驗室評估導入公司產品的時間，並享有FDA保障的產品品質。

在新檢測項目方面，傳染病診斷試劑產品包括STI＋AMR「性傳染病結合抗藥性基因檢測」，是市場上首見結合傳染病與細菌抗藥性的單一檢測平台，目前與公衛實驗室合作，同時與美國FDA討論推展臨床試驗中。另外，UTI + AMR「泌尿道傳染病結合抗藥性基因檢測」持續開發中，同樣是市場首見產品，並目標取證美國FDA。