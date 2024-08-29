健保署在醫界訴求下同意調升診所藥師的藥事服務費，比照特約藥局，從39點增加到54點，引發藥界反彈，認為是「醫藥分業」制度開倒車。藥界11名代表今天下午率11名藥界代表到健保署會商，經歷1.5個小時，健保署長石崇良說明結論，將再召集醫界與藥界雙方協商，藥界則表示，仍會按照原定計畫，9月19日號召千名藥師上街陳情。

近來醫界和藥界因為「診所藥師調劑費」而槓上，原本健保署已在8月22日作成決議，調升診所藥師調劑費，預計移送共擬會，但藥界頻頻發聲反對。石崇良今天說明，每年健保總額都有支付標準調整預算，今年醫界提案希望調整診所的藥事服務費，和藥局一樣，理由是希望「同工同酬」。

石崇良表示，今天和藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會針對此議題討論，充分交換意見，大家都同意「醫藥分業」、「分級醫療」和「民眾用藥權益」是必須遵循的最大公約數。今天會議結論是還需要進一步討論，將找醫師公會一起召開雙方協商會議，才會有下一步程序。至於是否可以趕上9月25日的健保總額協商會議，他表示「沒有既定時程」。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，國內有3.3萬藥師執業，其中7000多人在診所、1萬多在社區藥局，藥事服務費本來就有分級，大醫院最貴，其次是藥局，再來才是診所。「藥師服務費有沒有合理，這是藥界的事情」，但醫界提出「調升診所藥師調劑費」提案，好像貓哭耗子，讓人覺得充滿不尋常。

藥劑生公會全聯會理事長蘇仁鑑質疑「何謂同工？何謂同酬？」診所藥師負責調劑及交付藥品，服務時間非常少，而社區藥師還要做雲端藥歷管理，因為民眾到不同單位開了不同處方，到處取藥之下，需要管理民眾用藥安全，兩者有所不同。

黃金舜表示，全世界先進國家都是「醫藥分業單軌制」，沒有像台灣採雙軌制，也就是容許診所聘藥師，或在診所旁邊或對面開「門前藥局」；先進國家在法規上明訂，醫師不能投資藥局，既然醫師掌握開處方的權力，不能把手伸到藥品利益。

黃金舜提到，若診所藥師受制於醫師當老闆，當處方有衝突、有顧慮，不敢和老闆反映，最倒楣的是民眾用藥安全。若在社區藥局，藥師接到處方箋，認為藥物有交互作用或劑量過高，或是雲端藥歷查詢到其他藥品有影響，可以和醫師反應，是否重新考量處方變動。

「醫師就像投手，藥師則是捕手，如果投手有按照遊戲規則，大家配合投球，就不會暴投。」黃金舜表示，期待診所和社區藥局良性溝通，不希望任何團體假借名義，讓「醫藥分業」制度走回頭路，希望健保署有擔當、有勇氣，往好的方向直行。藥師公會全聯會已申請9月19日上午在健保署門口表達不滿和憤怒，預計號召2、3千人，也期待健保署做出友善的回應。