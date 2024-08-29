凱米颱風豪大雨重創雲林縣，水林、口湖、斗南等各鄉鎮均出現嚴重災情，經縣政府全面盤點，已研擬短、中、長期水利整治計畫送中央審核，29日水利署長賴建信拜訪雲林縣長張麗善，將透過中央與地方合作，核定約46億元的水利工程經費，縣府則盼能分期分年提高至百億元，以利長期全方位治水。

雲林縣政府的災後水利整治計畫，包括區域排水全段整治，例如潰堤淹水嚴重的水林萬興大排、林內湖底排水。於易溢堤且排水出口段具備防潮閘門的排水提升抽水量體，加速內水排除。建置滯洪池減緩洪峰流量影響，包含客子厝大排出口段滯洪池建置及抽水量體擴大。

另外，具保全對象且易淹水區段須優先整治，包含四湖大排、舊虎尾溪、有才寮大排、馬公厝大排等。凱米颱風造成多處排水路滲水，如不處置將增加未來豪大雨的潰堤風險，故須進行相關補強整建，例如尖山大排、蔦松大排。

張麗善表示，感謝水利署對雲林治水經費的支持，期盼藉由區域排水全段整治，以及抽水量能提升的治理，搭配在地滯洪的推行，有效改善雲林淹水狀況，讓民眾有安居的生活環境，未來將持續與中央合作，將雲林打造為更具韌性的城市。

賴建信提到，雲林縣排水系統數量多加上地層下陷影響，凱米颱風造成很多地區積淹水，災後縣府很快研擬短、中、長期治水計畫，水利署會全力協助。未來面對極端氣候，雨量超過保護標準情況下，除在河口處大幅增加抽水量，再配合村落周圍道路與側溝高加的第2道防線，可減少雨水不斷流入村落。

縣水利處長許宏博強調，凱米颱風過後，經中央與縣府盤點各水路系統，提出2至5年可完成的計畫，經費需求超過百億元；迫切整治部分也要4、50億，希望水利署能持續支持，分期分年進行補助。