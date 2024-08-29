人體的大唾液腺為腮腺、頷下腺及舌下腺3處，建議民眾若自我檢查到腫塊，應盡快就醫治療。（新竹台大分院提供／邱立雅竹縣傳真）

一名年約40多歲女性，因在右耳前下方摸到一處腫塊，且經過幾個月也沒有消失，故到新竹台大分院生醫醫院就診。經過頭頸部超音波等檢查後，診斷為腮腺所長出的腫瘤，經手術治療後，病理檢查結果為良性的多形性腺瘤，且腫瘤成功完整摘除，後續追蹤也未發現復發之情形。

新竹台大分院病理部醫師李宥徵說明，在人體當中主要的大唾液腺分布在腮腺（耳下腺）、頷下腺及舌下腺3處，而多形性腺瘤便是最常生長在這些位置的腫瘤，在多數統計資料均顯示占所有唾液腺腫瘤的一半以上，其好發在20-60歲之間的年輕及中年族群，又以女性較為常見。

一般情況下這種腫瘤雖然可能稍微突入周圍的唾液腺組織，但通常並不會出現惡性型態及淋巴結或遠端器官的轉移，因此被分類為一種良性腫瘤。

李宥徵說明，雖多形性腺瘤本身為良性腫瘤，但過去也有不少案例顯示，若多形性腺瘤未被切除，而持續存留在體內，長期而言，會有腫瘤當中出現癌化細胞，甚至產生遠端轉移的風險。根據1950-60年代的大規模統計數據，超過15年未切除的多形性腺瘤內出現惡性轉變的比例為9.4％，而較近期一篇2022年的小樣本研究，則推算出10年以上的多形性腺瘤其惡性轉變機率達到20％。

雖然多形性腺瘤本身為良性腫瘤，且典型的案例並不難藉由細胞抽吸或組織切片就得出診斷，李宥徵表示，但在手術風險可接受的情況下，原則上還是會建議將它切除，避免後續惡性轉變的風險。

李宥徵提醒，頭頸部的腫塊除了唾液腺腫瘤外，還有淋巴結等諸多可能性，而唾液腺當中除了多形性腺瘤外，也還有多種良惡性的腫瘤類型。因此，若有發現頭、頸部腫塊，建議接受醫療專業諮詢，避免錯失及早診斷和治療的時機。