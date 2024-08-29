福特與寧德時代合作建廠阻力重重

美國國會2名重要的共和黨議員要求美國國防部將中國電池製造商寧德時代列入限制使用清單，理由是這家稱霸全球的鋰電池業者與中共軍方有著密切合作，使用他們的電池可能危及美國基礎設施與國家安全。

《美國之音》報導說，美國參議院情報委員會副主席、參議員盧比奧(Marco Rubio)和眾議院中國問題特別委員會主席、眾議員約穆勒納爾(John Moolenaar)要求國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)立即將寧德時代列入清單單，聲稱「這將向目前正在考慮與寧德時代合作的美國公司發出強烈信號」。

報導說，被列入清單意味著公司不能獲得美國軍方合同，而且會面臨重大聲譽風險。寧德時代和五角大廈沒有立即回應媒體置評的請求。

提出上述要求的議員們表示，寧德時代與中共軍方有著深厚的聯繫，他們認為「依賴寧德時代的電池會危及美國的國家安全，因為這意味著我們在能源基礎設施方面依賴中共。」

這些議員們的提議與今年2月發生的事件有關，美國公用事業公司杜克能源(Duke Energy)表示，由於國會議員的壓力，該公司計畫在美國一座大型海軍陸戰隊基地停用寧德時代生產的儲能電池，並將在其民用項目中逐步淘汰寧德時代產品。

議員們指出，福特汽車正在密西根州合作建造一家使用寧德時代技術的電池廠，生產低成本的鋰鐵電池，此一計劃讓包括盧比奧在內的國會議員十分擔憂。

報導說，今年2月，美國國防部在議員壓力下將十多家中國公司列入清單，這是阻止美國技術援助中國的更廣泛努力的一部分。這些中國企業包括存儲晶片製造商長江存儲、人工智慧公司曠視科技、雷射雷達製造商禾賽科技和科技公司東方網力。而在此之前，中航工業、華大基因、中國移動、中海油和中國鐵建都已被列入限制採購清單。