今年以來貿易出口多呈復甦態勢，經濟部統計處今(29日)發布最新「經濟情勢統計」，顯示7月亞洲六區出口，除日本外全呈正成長。以香港勁增16.7％最多，南韓13.9％次之，台灣僅3.1％。由於南韓單月增長強勢，累計2024年前7月出口增幅已達9.8％，快追上台灣的10％。

經濟部統計處表示，南韓7月出口好，主要是AI、高速運算需求強勁，帶動電腦、無線通訊機器及半導體出口增加。台灣同樣有新興科技應用商機熱絡，但是受到颱風休假造成工作天數減少及部分出貨遞延， 7月口僅年增3.1％。

累計1到7月，出口仍以香港年增14％最多，台灣10％排第二，南韓以0.2個百分點差距緊追在後。第四名是新加坡的年成長6.2％，再來是大陸年增4％，日本負成長3.4％墊底。

統計處表示，大陸7月出口有電腦與通信技術、積體電路、自動數據處理設備增加，日本則機械業、運輸機械業、通用／商用機械業減產，不過改用日圓計價，還是有成長。