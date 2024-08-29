裝了就不怕被拍？網上近日流傳一段影片，畫面中有輛機車的車牌可以「自動翻牌」，疑似能用來躲避交通違規，影片在社群平台上發布後，吸引不少網友留言詢問「想了解」、「怎麼賣」、「哪裡有賣」、「會不會驗車被抓包」，不過也有網友認為勸說「這是違法行為」、「守法就好，改這個會抓」、「我看的到了，警察會看不到嗎？」。

臉書粉絲專頁「交通違規檢舉教學(公開版)」分享一段TikTok影片，並在貼文寫下「這...就拿你先開刀唷！乖」；從影片中可見，鏡頭對著1輛機車尾端處拍攝，並且展示著機車車牌能夠向內翻，疑似用來躲避交通違規，最後拍攝者也在畫面中比個讚。

經搜尋社群平台「TikTok」可見，該影片的原PO於8月11日上傳此影片，並在貼文上標記「機車」、「大教堂」、「美系牌照架」、「執照板式填料」、「訂製品 」。

該影片在網上曝光，也吸引不少網友紛紛留言表示，「會不會驗車被抓包」、「我要買」、「想了解」、「怎麼賣」、「哪裡有賣」、「會不會卡到輪胎」、「好帥！這哪裡買的，聽說防激光測速槍的雷達罩沒什麼用」、「各車式裝備嗎」、「多少錢呢？」、「我需要這個酷東西」、「在台灣守法是笨蛋，習慣守法」、「裝這個就不會被拍了」。

不過也有網友表示「這是違法行為」、「守法就好，改這個會抓」、「違法的物品」、「有錢改車牌沒錢繳罰單？」、「就因為有這些搞有的沒的來害人害己，好好騎車好好開車難嗎？」、「很快就被拆牌了」、「我看的到了，警察會看不到嗎？」。