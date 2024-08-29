台東縣綠島鄉5月至10月是旅遊旺季，也正值陸蟹繁殖季，觀光署東部海岸國家風景區管理處近日觀察到的陸蟹減少，協助調查的農業部生物多樣性研究所研究員陳榮宗說明，雨量溼度確實影響奧氏後相手蟹出沒次數，但族群數量是否減少，仍待長期持續觀察。

台東縣綠島鄉5至10月正值陸蟹繁殖季，東管處呼籲民眾開車騎車減速慢行。（觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉5至10月正值陸蟹繁殖季，有許多母蟹抱卵釋幼。（農業部生物多樣性研究所許再文提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島生態豐富，除了保育類椰子蟹，還有紫地蟹、陸寄居蟹、奧氏後相手蟹等陸蟹，其中奧氏後相手蟹背甲長最寬不到2.5cm，是相當小型的螃蟹。母蟹依月亮潮汐決定釋幼時間，選在日出前、日落後抱著許多卵橫跨馬路，走向海邊釋幼，也常因天色昏暗，恰巧遇上綠島遊客看日出、夜遊，因此常遭路殺。

陳榮宗說明，受東管處委託每月調查陸蟹相關情形，2022年調查30次中記錄到300多隻奧氏後相手蟹，2023年同期卻記錄到650隻，經研究發現原因是2022年是最乾旱、雨量最少的一年。

陳榮宗指出，陸蟹減少確實與天氣有很大的關聯，生物多樣性研究所通常選定每月農曆月底入島觀測，不過近日記錄的陸蟹較少，可能是因為調查期間綠島整周未下雨，溼度低，但整體族群數量是否下降仍需長期觀測。

東管處長林維玲呼籲，綠島每年6至10月的旅遊旺季恰逢陸蟹繁殖季節，而農曆25至29日期間的夜晚或清晨，當遊客們開車或騎車欣賞海島風光時，請務必減速慢行，特別留意路面上的陸蟹生物，讓牠們能安全無慮地往返山海兩側，完成重要的子代延續。