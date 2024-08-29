大陸歌手王以太預定來台舉辦演唱會，宣傳照指稱「中國台北」遭陸委會以違規為由拒絕批准入台，導致邀請單位大失血。對此，陸委會副主委梁文傑表示，有時邀請單位本身或許沒有違規，但是邀請對象違規了，主辦單位應自行負起風險和責任。

邀請王以太來台的主辦單位發聲明，強調未用「中國台北」來宣傳，指無權審查大陸的媒體，並舉大陸影星胡歌此前也有表達大陸價值觀的政治立場卻能來台，批評陸委會「雙標」。

對此，梁文傑29日在例行記者會坦言，並不清楚宣傳照是由哪個單位所拍，但陸委會在審查時，有的時候是邀請單位本身或許沒有違規，但是其邀請對象違規了。他以此前有佛教團體邀請一名前大陸宗教局幹部來台，但因該人員被列入迫害法輪功的名單，故無法來台。

梁文傑指出，此次台灣的主辦單位產生一些損失，但畢竟這是在政府批准之前就已經先賣票了，「我們不會用有沒有賣票來作為審查的標準」，主辦單位要負起該風險和後續的相關責任。

陸委會指王以太的宣傳內容違反《大陸地區人民進入台灣地區的許可辦法》，這是否代表審查標準收嚴？對此，梁文傑表示，該宣傳照確實是對此次台灣演唱會的宣傳，造成違規，並強調政府不會去做天羅地網式的搜查。

近期是否有大陸歌手或藝人因此停止申請來台？梁文傑指出，今年到8月份，有許可來台從事演唱活動的申請案約40件，來台大陸藝人超過120人次，目前持續有大陸演藝人士申請來台。除王以太外，陸委會目前沒有否准其他案件，或有其他案件撤回申請的狀況。