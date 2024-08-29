日本軍方官員近日受邀登上訪日的義大利海軍旗艦——航母「加富爾號」（Cavour C-550），觀摩F-35B戰機在航母上如何作業。本次交流恰逢日本即將接收首批42架F-35B戰機，這些戰機也將部署於日本改造後的兩艘航母上。為此，義大利特別派遣已搭載F-35B的「加富爾號」訪問橫須賀海軍基地，並攜帶了6架義大利海軍及2架義大利空軍的F-35B戰機。

據美國《防務新聞》（Defense News）28日報導，義大利海軍旗艦加富爾號航空母艦上週四（22日）抵達日本神奈川縣橫須賀的海上自衛隊基地，這是加富爾號航母首次訪問日本港口。義大利海軍少將夏皮納（Giancarlo Ciappina）表示，本次訪日就是為了向日本海軍及空軍官員傳授如何在航母上操作短距起飛與垂直降落（STOVL）的F-35B戰機。他強調，此行將促進兩國在防務領域的合作，提升彼此的互操作性。

義大利計劃購買總數90架F-35戰機，其中30架為F-35B，將由義大利空軍和海軍各分得15架。義大利空軍的F-35B飛行員也將接受訓練，以便能夠從海軍航母上起降。日本方面，則正在將2艘直升機航母改造成可搭載F-35B的航母，包括重塗抗噴氣發動機熱的甲板材料及改造飛行甲板，以適應這些戰機的運作。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）也隨同訪日，並指出，此次航母訪問並非針對中國或北韓，而是為了加強與友好國家的合作，維護區域內的航行自由和海上安全，從而促進貿易與保護供應鏈安全。