迎接今年第2波新進員工，桃園捷運公司共98位新生力軍正式加入桃捷團隊，今年更特別開放9名副站長職缺。桃園市長張善政到場迎接新同仁並說，桃捷公司成長快速，尤其在Covid-19疫情過後，以及TPASS通勤月票政策的推動，桃捷運量逐步攀升，財務更是轉虧為盈，盼這些生力軍的加入，能為桃捷公司挹注全新能量。（桃園市政府提供／廖姮玥桃園傳真）

迎接今年第2波新進員工，桃園捷運公司共98位新生力軍正式加入桃捷團隊，今年更特別開放9名副站長職缺。桃園市長張善政到場迎接新同仁並說，桃捷公司成長快速，尤其在Covid-19疫情過後，以及TPASS通勤月票政策的推動，桃捷運量逐步攀升，財務更是轉虧為盈，盼這些生力軍的加入，能為桃捷公司挹注全新能量。

張善政說，今年底桃園捷運綠線新型無人駕駛的列車將運抵台灣，並於明年進行軌道測試，預計後2026年藝文特區站至坑口站的北段能正式營運，同時，桃捷公司也是唯一獲選配合交通部鐵道局推動智慧鐵道研發計畫的運輸公司，計畫第1期成果相當豐碩，智慧鐵道的概念未來也將逐步擴散應用於台鐵、高鐵等國內重要軌道運輸。

桃捷公司表示，透過TPASS通勤月票的推出及國內外旅客的回流，桃園捷運旅運量持續攀升，預計今年日均運量將突破11萬人次，車站管理與服務人力需求提升，這次招募除涵蓋了維修、運務、經管等多類職缺，也特別開放9名副站長職缺，延攬具備服務業經驗的即戰力人才。盼全體同仁堅持初衷，致力於提供安全、可靠且智慧化的旅運服務，讓每一位搭乘桃園捷運的旅客都能獲得愉快的乘車體驗。