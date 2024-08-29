護國神山台積電的高薪工作讓不少人為之嚮往，不過一位台積電主管近日直言，「台積的面試系統爛爆了」，身為主管的他徵才時，只能發出制式罐頭文章，對方無論有意無意都得回覆，履歷一堆顯示個資保密根本看不到，使用系統的AI推薦時更誇張，「你推薦我戲劇系的匹配度5顆星是怎樣？我們部門都在演戲的就是？」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，台積電的面試系統相當差勁，他只能發送制式罐頭文，對方無論有無意願都得回覆，「你自己不會覺得好笑，說好的同理心呢？」；履歷方面，他點進去後一堆因為個資保密根本看不到，其他什麼資訊都沒有，「所以我是要冥想這位應徵者對公司應該是有興趣的吧？」，最後發送面試邀約果然遭到拒絕。

原PO指出，雖然系統還有一個邀約面試的「電話連絡」，但這年頭有多少人會接陌生來電？還要揣測對方什麼時候才會方便接電話，讓平時也要忙著上班的他相當不滿；原PO提到，面試系統還有一個功能是「AI推薦」，但卻相當不好用，「你推薦我戲劇系的匹配度5顆星是怎樣？我們部門都在演戲的就是？」，直言用關鍵字搜尋反而好多了。

對此，許多網友紛紛回應，「看到部門都在演戲，一整個笑出來」、「原來內部系統是這樣，以我這個求職者來看，也覺得台積的履歷系統很爛…如日期排序、地點篩選、個人履歷管理等」、「原來我會接到主管問要不要面試的電話是這樣來的喔」、「笑死，戲劇戲匹配度五顆星」。