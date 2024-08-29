台南新化區「8堡7廟」每年中元固定聯合公普，迄已有百年歷史，當地老一輩最津津樂道的是，早年各廟普渡都會暗中較勁，比誰家的供品豐盛澎湃，且為了裝大份量供品，擺放供品容器還從臉盆晉升為水桶，但後期為維護廟宇和諧，早已無拚場的場面。
新化境內街庄古時分為八堡，信仰中心有7家廟宇包括護安宮、朝天宮、北極殿、太子廟、觀音廳、武安宮與清水寺，百年來，7家宮廟除了每年農曆正月18日舉辦「大目降十八嬈」，中元節也會聯合公普。
7間宮廟今天下午於新化朝天宮聯合普渡，朝天宮主委許滄淵表示，8堡7廟聯合普度是在地珍貴文化，預計將向文化局爭取登錄為文化資產，希望能保留這項傳統文化。
他提到，早期7廟聯合普渡的供品都會互相比拚，還因為供品太豐盛，容器從臉盆晉升到水桶，半世紀前甚至曾出現稻穀脫殻用的大木桶，現在想來，非常驚人，但他當主委後，已無拚場的畫面，儘管如此，老一輩提到早年7廟聯合公普的盛況，還是津津樂道。
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