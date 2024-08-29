楊謹華在第57屆金鐘獎以一票之差飲恨，由謝盈萱奪下視后，這回2人在Netflix《影后》中直接撕破臉，強強聯手讓觀眾非常期待。戲裡2人本來情同姐妹，卻變成不相見的決裂宿敵。對於首度合作，謝盈萱直說楊謹華是她心心念念、非常開心終於能一起合作的演員，更笑說私下的她超級可愛：「因為拍攝過程時我們都是偏向認真狀態，非常專業、專注在工作，但在拍攝結束後的殺青酒上，我看到另一個她，拿著麥克風大殺四方。」

楊謹華也分享自己第一次在劇場看到謝盈萱的表演就被深深吸引，很驚喜怎麼會有人在舞台上的能量這麼強大，還主動請朋友介紹認識，「在開拍前盈萱跟我已經認識一段時間了，這次合作是我們認識多年後第一次一起工作，每一次對戲，盈萱都給足了我最真實最強的能量。有幾次戲中擁抱，即使導演喊卡，盈萱都不會馬上分開，她都會慢慢地拍拍我的背，讓我感受到溫暖，她真的是一個特別親切又有感染力的夥伴。」

謝盈萱（左）和楊謹華首度同台合作 。（Netflix提供）

今（29）日釋出90秒前導預告，揭露女明星光環背後真實的一面，楊謹華對劇情直呼超有感：「我們總是被認為『應該』一年365天、一天24小時都必得維持漂漂亮亮。」預告還看見各影后大展演技，楊謹華直呼一開始知道要跳舞非常開心，透「因為我本身就喜歡跳舞，而且從來沒有在戲劇上表現舞蹈，再加上《影后》這場戲不單是跳舞，同時也需要表達角色滿重的戲劇張力，開拍前我就幻想好像是一場「紅磨坊」的表演，充滿期待！」

謝盈萱飾演從女演員退居幕後的王牌製作人兼經紀人。（Netflix提供）

談及此次《影后》所希望傳遞的故事情感，編導嚴藝文形容這是一部有點殘酷的娛樂圈生存影集，分享道：「美國演員瑪麗蓮夢露曾說過：『Under the make-up and smile, I’m just a little girl in the world.』我覺得這句話很適合「影后」。『女演員』就是一個既驕傲又脆弱，既自信又自卑的綜合體。我希望透過《影后》讓觀眾看到，女演員銀幕前銀幕後的『雙重性』。」預示劇中角色除了是「女演員」，同時也是「女人」，在螢光幕外，也將帶出她們所面臨的各式寫實人生課題。《影后》將在11月7日全集12集全球獨家上線Netflix。