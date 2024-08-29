你是否在運動過後或是長時間使用3C產品導致肩頸酸痛？不少人會購買「筋膜槍」來舒緩身體酸痛，然而，應當心避免5部位，以免造成身體傷害。

「筋膜槍」是一種常見的物理治療工具，利用高速振動捶打的方式舒緩肌肉緊繃和減輕酸痛，能夠提高運動恢復效果、解決肌肉痙攣問題。然而，筋膜槍是針對「肌肉」使用，不應用於骨頭、肌腱韌帶、血管、避開頸椎、頸動脈。

運動後出現肌肉酸痛，過度使用肌肉是主要原因之一。當肌肉長時間處於高強度或相同姿勢時，容易引發疲勞和緊繃，進而導致疼痛。其次，如拉傷或扭傷造成的肌肉創傷，也會引起不適。此外，運動後肌肉需要時間恢復並重建，這段過程中可能會感受到酸痛感；而過度伸展則是另一常見因素，當肌肉在運動中遭受過度拉伸時，同樣會導致疼痛。

然而舒緩運動後的酸痛，除了使用「筋膜槍」來放鬆肌肉外，熱敷也有助於促進血液循環、加速代謝，幫助修復受損的肌肉組織；冷敷則可降低疼痛感、舒緩發炎反應。此外，進行瑜伽或步行等輕度運動，定期進行全身肌肉的伸展訓練，則有助於提高肌肉靈活性，減輕疼痛。

因此，合理安排休息時間、適當按摩、補充營養，以及進行輕度運動，都是有效的緩解方法；關鍵在於根據自身狀況調整訓練強度，避免過度運動和不良姿勢，以維持身體健康。