臺灣食品成功征服歐洲消費者味蕾!外貿協會董事長黃志芳、奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍在今年6月專程前往波蘭羅茲市，見證奇美食品與波蘭肉類食品大廠SuperDrob新廠成立，奇美羅茲的熟水餃生產基地已於8月中旬開始量產，預估每月產能達2500萬顆 、年產量可達3億顆。

奇美水餃大軍正式進軍歐洲大陸，奇美董事長宋光夫稍早表示，這是奇美食品在歐洲建立的第一個重要生產據點，也是在歐洲市場銷售含肉製品的重要里程碑，生產線因應當地的特殊性進行多次測試與調整後，達到符合歐洲的生產標準，這個灘頭堡的建立，將可大大提高奇美食品在歐洲的競爭力及市占率。

奇美食品與波蘭SuperDrob集團自去年底簽約合資後，今年6月外貿協會董事長黃志芳及波蘭羅茲副市長Adam Wieczorek皆出席前往見證新廠成立，如今奇美食品波蘭羅茲廠成功量產，每月大約能生產2,500萬顆熟水餃，為臺灣食品進軍歐陸畫下重要里程碑。

奇美食品10多年來積極經營海外市場，版圖已擴展至北美、紐澳、日本、香港、歐洲、新加坡、及南非等國，獲得多項國際品質認證，前曾與東京迪士尼合作推出的米老鼠、唐老鴨掌型刈包更成人氣產品。近年來主攻中東歐市場，就地取材生產水餃、點心等肉類麵食產品，未來更將切合當地口味開發全系列產品，逐步擴大市場版圖。

黃志芳表示，臺灣除半導體之外，也相當看好食品在中東歐市場潛力，而歐洲市場「高消費、高單價」特性，例如華沙市中心的臺灣手搖飲一杯折合約臺幣240元，而且非常熱銷，證明歐洲市場可接受臺灣高端茶飲和食品。