儘管印度股市近年漲幅不小，但不少法人持續看好印度，首域盈信資產表示，主要是因印度有多項因素支持續看好印度股市成長潛力。

印度股市8月續創新高，反映投資人對印度股票的興趣，全球也對印度的關注大大增加。首域盈信資產管理（FSSA）長期看好印度市場，主要基於多項有利因素，如將有大量優質上市企業、印度股市歷史悠久並公司治理高、在印度產業市占率高的企業的資本規模並不大，未來還有相當大發展空間且印度經濟成長靠銷售、內需較具可預測性等，預期未來數十年印度的經濟表現會繼續亮麗。

首域盈信資產管理（FSSA）基金經理Sreevardhan Agarwal表示，在過去30年，印度的企業已為股東創造了大量財富，有別於其他由商品主導的新興市場，優質印度企業分佈於多個不同行業，且看到很多企業發展，投資團隊相信印度企業可望享有龐大的當地市場機遇，未來數十年的前景會繼續亮麗。Sreevardhan Agarwal進一步說，在印度5,000多家上市公司中，約1,400家的市值超過1億美元，其中符合首域盈信資產管理（FSSA）品質標準（以企業擁有權、管理層、公司定位及業務實力等各方面進行衡量）的企業約有200家，這些公司數字更連年上升。相比其他大型新興市場，例如南韓，要找出5家值得投資的公司也不易，而且這個數字正持續減少。此外，印度很大機會於2030年或之前成為全球第三大經濟體，意味著上述印度企業享有龐大的當地市場機遇，對外需求不會過份依賴，預期這些企業在面對外部因素衝擊時將相對不受影響。

或許大部分不太知道，Sreevardhan Agarwal說，印度股市是全球歷史最悠久的股票市場之一，印度的孟買證券交易所於1875年成立，因此印度企業早已發展出應對上市所帶來的機遇與挑戰的能力，經營上更具韌性。此外，印度有大量家族企業上市，在印度上市超過50年，並由第三或第四代家族成員管理的公司並非罕見，這些家族企業經歷更多景氣循環，管理者的目光通常也更遠大。因此，他們通對公司治理議題有適度的敏感度。

另外，持續看好印度前景的原因是，Sreevardhan Agarwal說，當地龍頭企業的規模對比其他地區及環球市場的企業規模仍較有發展空間。如，根據國際能源署估計，大陸的空調安裝數量為8.6億台，而印度則只有約8,000萬台。截至2024年元月，大陸三大上市空調製造商合計市值為1,050億美元，然在印度在該行業的最大上市公司Blue Star，市佔率為13％，但其市值卻只有26億美元，發展潛力龐大。

另因印度利率普遍較高，一直存在資本匱乏的情況，而且政府甚少對私營企業家表現明確支持，如今經營環境改善下，這些不利因素也已逐漸改善。此外，印度企業的管理團隊對資金供應情況及其成本非常了解且重視，這意味管理水準最出色的印度企業在經營方面享有較高的已動用資本回報率（Return on Capital Employed, ROCE），甚至中階經理人已能夠掌握提高已動用資本回報率的因素。