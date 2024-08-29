今年第29屆台澳能礦諮商會議28日於高雄舉行。本次會議台澳雙方已於多項能礦議題上達成合作共識，並簽署台澳策略夥伴行動計畫，議題延續過去液化天然氣投資、台澳天然氣合作機制、再生能源、氫能及儲能等低碳排技術的潛力合作、促進潔淨氫能合作計畫等，以借鏡澳洲於該領域的發展經驗，完備我國能源轉型規劃。

能源署指出，澳洲為我國第一大LNG（液化天然氣）進口國，近期也致力加速其國內氫能供應鏈發展。本屆訪團除拜訪中油公司永安液化天然氣接收站外，也參訪台南沙崙綠能科技示範場域，由工研院介紹最新氫能及儲能研發和創新成果，如沙崙氫應用示範驗證平台、釩液流儲能技術等。此次會議透過深度議題討論與實地參訪交流，提供雙方審視能源轉型及相關配套措施，更有助於擴大雙方公私部門的合作。

經濟部能源署署長游振偉表示，我國當前能源轉型政策重點為「多元綠能」及「深度節能」，除持續推動光電、風電，並致力發展新能源如地熱，澳洲一直是台灣維持能源穩定供應的重要合作夥伴，近期台澳能源合作成果亮眼，今年更有國內企業簽署首張與澳洲合作的綠氫開發協議。

澳洲資深官員指出澳洲今年也已發布澳洲未來製造計畫、澳洲未來天然氣戰略及國家電池戰略等政策，期望透過計畫提高澳洲能源韌性與安全推動經濟成長，並表達將持續深化台澳能源安全夥伴關係，進一步擴展具體合作。

能源署表示，澳洲是能源與礦業大國，台澳雙方在加速再生能源發展和實現淨零碳排擁有共同目標，面對未來國際情勢變化、氣候變遷因應及能源轉型低碳技術創新等議題與挑戰，願意加強合作、優勢互補，共創互利雙贏合作關係。