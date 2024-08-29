今年5月，大陸社交平台流傳一艘新式護衛艦在試航，該艦有著相當洗練的匿蹤外型，讓人聯想到瑞典海軍的維士比級(Visby-class corvette)。現在該軍艦又有了新圖片，顯示了更多的設計細節，但是引發的疑問也更多。

防衛部落格(Defense Blog)報導，照片是由X平台(也就是推特Twitter)用戶「彩云香江」所發布，從後上方拍攝了這艘匿蹤艦。尺寸與056型(北約名：江島級）相仿，很可能就是其繼者，畢竟056已全數離開解放軍海軍，改由中國海警局操作。

在5月份該軍艦的照片首次出現時，一種看法認為，它可能是專門的外銷軍艦，提供給未透露姓外國買家。不過在這張更詳細的照片出現後，此說的可能性降低了，因為此艦有許多明顯的實驗特徵。

首先，主上層建築頂部的整合型桅杆塔，竟然把煙囪與天線/電子系統給整合起來，使得桅杆塔後方略為 燻黑。如此設計可以略為遮住廢氣的紅外線訊跡，不過它也會使得桅杆塔的承重能力下降，或許會限制頂部天線/電子設備的功能。 甚至，也很難猜測該艦的桅杆塔，能安裝什麼型式的雷達，它比較明顯的感測器，位在桅杆塔後方的平台，一具半圓型的設備。

戰區網站(The Warzone)的分析認為，在半圓型感測器的後面，原本以為是紅旗10型(HQ-10)地對空飛彈發射器，也就是類似美國RIM-116「公羊」(RIM ) 點防禦防空飛彈。卻沒想到這個發射器只有一個孔，顯然不是飛彈。

這具「發射器」是什麼？它可能是某種光電裝置，也許定向雷射武器，中國大陸確實有在開發類似裝備。然而，它也可能只是個無功能的模型，旨在模擬紅旗10或類似防空系統，單純測試平衡之用。目前，這仍然是一個謎。

原本猜測此艦安裝紅旗10型點防禦飛彈(圖左)，結果是一個完全沒看過的裝備(圖右)。(圖/X)

前艦身的A砲位所在是個明顯的匿蹤外殼艦砲，其砲管可能會隱藏在一個不易觀察到的盒內，這種設計在美軍DDG-1000朱瓦特級驅逐艦有類似版本，不過朱瓦特的主砲已經停止研發，因為成本過高。

此艦的B砲位是個明顯的垂直發射系統，大約可以安排24套發射裝置，這部分較無爭議。

觀察家還發現一些不尋常，雖然它有頗寛大的後方平台，很像是直升機起降台，但是卻沒有寬大的機庫門，僅有人員進出門。一種可能性是，該艦沒有內部機庫，不能收納直升機，飛行甲板僅用於無人機或直升機有限的操作。而且，它的尾部沒有釋放拖曳聲納陣列的艙口，這也是實驗性質的特徵。

總之，由於未並有官方資訊，吾人僅能從這些流出照片進行有限的解讀。但可以確定的是，解放軍海軍沒有忽略2000噸以下近岸型輕型護衛艦的開發工作。