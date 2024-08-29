南投縣政府與統一超商合作29日發表手掌繪本推廣食農教育，宣布9月9日起全台近7000家7-ELEVEN門市ibon電商平台及國道服務區，可訂購或採買「石虎山蕉」等優質農產；縣長許淑華說，此次上架的優質農產品，種植過程堅持不使用化學肥料及除草劑，提供保育類動物石虎安全友善棲地。

許淑華29日與統一超商好鄰居文教基金會發表《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華29日與統一超商好鄰居文教基金會發表《FUN假囉！跟著水果趣旅行》手掌繪本，透過繪本進行食農教育，讓孩子認識南投縣的優質夏季水果，她也親自為「品味南投」品牌宣傳。

許淑華說，縣府支去年成立「品味南投」管理中心，建立驗證機制維護品質，目前共114家農企業、253件產品取得認證，包括農產品、加工好物、生活好物、文創工藝及品味農遊，明年預計200家企業加入。

縣府這次首度與統一超商合作，9月9日起消費者在全台近7000家7-ELEVEN門市可利用ibon電商平台，訂購石虎山蕉、水里葡萄、埔里百香果等季節性鮮果，部分限定門市可採買石虎山蕉、埔里百香果等鮮果，全台7大國道服務區選購「品味南投」好物，為農民開拓多元銷售管道，為農民創造更多商機。

許淑華指出，專家推估全台石虎剩約500隻，面臨生存危機，中寮鄉的小農友善石虎棲地，堅持不使用化學肥料及除草劑，採用草生栽培，推出「石虎山蕉」，維護生物多樣性，縣府支持農民栽種優質產品，也希望民眾多選購南投的優質農產品，支持友善土地永續農業，提升農民收益。