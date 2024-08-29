大陸首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》熱銷，但目前尚未在台灣的PSN平台上架、開賣。陸委會副主委梁文傑表示，只要遊戲通過程序，陸委會沒有什麼特別意見，「但我個人可能會想買來玩一玩，因為我是PS的愛好者」。

梁文傑29日主持陸委會例行記者會，被問及是否歡迎《黑神話：悟空》在台灣上架？他表示，據其所知，目前還沒有明確的代理商，也沒有人提出正式申請，至於該遊戲是否上架，只要其通過程序，陸委會沒有特別意見，但他個人可能會去買來玩。

此外，陸委會第60次諮詢委員會提到，中國大陸持續對台高科技人才挖角及竊取核心技術。對此，梁文傑指出，上周有連續3件高科技人才挖角案被調查局或檢調單位起訴，包括台灣立訊精密等公司在內。

「這其實就可以代表事情頗為嚴重及普遍」，梁文傑強調，台灣是以科技立國，如何維持台灣在科技上面的超前實力，「這個是非常重要的」。