嘉義市東門派出所文化基地優化周邊環境，遷移電信控制箱、電纜線下地、設施帶配置優化、道路刨鋪及劃設標線型人行道等工程已完成，天際線變得清爽了，市府工務處表示，電纜線下地將持續推進中正路自民生北路至火車站段，預計今年底前施工。

嘉市府將持續推進公明路自共和路至吳鳳北路尚未電纜線下地的路段。（廖素慧攝）

嘉市府工務處長蘇文崎指出，公明路電纜線下地計畫原規畫從吳鳳北路至東門圓環段，因緊鄰共和市場商圈，民眾意見多，因而自5月27日至8月13日先施作共和路東門派出所文化基地L形周邊約300多公尺，持續與民眾協調，後續再推進吳鳳北路至共和路段。

蘇文崎說，今年底前會執行中正路自民生北路至火車站段電纜線下地施工，目前是興業東路自吳鳳南路至宣信街段正在施工，興業西路已電纜線下地，未來興業東、西路整條路的天際線大不同，將是示範道路。

東門派出所文化基地原本是警察局東門派出所，位在早期「東門町」的商圈，1930年東門派出所因大地震倒塌後重建為現在的規模，是重要的木構造歷史建物，2010年嘉義市政府文化局登錄為歷史建築。

2017年底開始修復東門派出所，施工期間挖掘到清代龍王廟遺跡，暫停施工，進行調研，修復工程延至2023年11月完工，華麗轉身為「東門派出所文化基地」，推動歷史場域活化再利用。