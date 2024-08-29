嘉義市東門派出所文化基地優化周邊環境，遷移電信控制箱、電纜線下地、設施帶配置優化、道路刨鋪及劃設標線型人行道等工程已完成，天際線變得清爽了，市府工務處表示，電纜線下地將持續推進中正路自民生北路至火車站段，預計今年底前施工。
嘉市府工務處長蘇文崎指出，公明路電纜線下地計畫原規畫從吳鳳北路至東門圓環段，因緊鄰共和市場商圈，民眾意見多，因而自5月27日至8月13日先施作共和路東門派出所文化基地L形周邊約300多公尺，持續與民眾協調，後續再推進吳鳳北路至共和路段。
蘇文崎說，今年底前會執行中正路自民生北路至火車站段電纜線下地施工，目前是興業東路自吳鳳南路至宣信街段正在施工，興業西路已電纜線下地，未來興業東、西路整條路的天際線大不同，將是示範道路。
東門派出所文化基地原本是警察局東門派出所，位在早期「東門町」的商圈，1930年東門派出所因大地震倒塌後重建為現在的規模，是重要的木構造歷史建物，2010年嘉義市政府文化局登錄為歷史建築。
2017年底開始修復東門派出所，施工期間挖掘到清代龍王廟遺跡，暫停施工，進行調研，修復工程延至2023年11月完工，華麗轉身為「東門派出所文化基地」，推動歷史場域活化再利用。
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