民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，又爆出今年5月用選舉補助款購買4300萬元商辦，柯文哲今在「政治獻金澄清記者會」回應，這是他行事風格錯誤的地方，常常看到有需要就去做，不會去想再繞一手去買，但他也強調，用他個人的名字買，監督的力道更大，除非不選，只要一選舉就要財產申報，反而被看到。

柯文哲表示，商辦在買的時候，他們本來就有租人，行話叫買賣不破租賃，有這個說法，意思是如果還在租人，必須等租約期限到才可以停掉，反正本來就是要做為民眾黨國會辦公室使用，智庫、基金會、協商還是要找地方放，不能永遠全部擺在中央黨部裡面，在立法院附近要設一個辦公室，雖然本來就決定要給民眾黨使用，到底法律程序要怎麼走，有找律師正在辦理。

至於該商辦合約到明年4月，為何會挑還有租約房子購買，為何急著出手？是否有買貴？柯文哲強調，買貴不可能，一定是買比較便宜，要是覺得貴就不會去買，當時會買這個是剛好，為何租約還在就去買，因為剛好屋主急著脫手，因為他們要全家移民到美國去，不過柯立刻改口「哪一國我不知道，我知道要移民出去，所以就急著脫手」，所以純粹就是個買賣行為，只是買的時候還有租賃契約。

對於商辦登記自己名下，為何沒有想到會被質疑觀感不佳，柯文哲坦承，「這就是我行事風格錯誤的地方，我常常看到有需要就去做」，雖然從政十年，他還不是很圓融、世故的政治家，只覺得民眾黨在立法院旁邊需要一個辦公室，就去買了，不會去想到說，如果其他政黨會先把錢轉到基金會，再轉到協會，再繞一手去買，他的思緒很簡單，有需要就直接買。

柯也說，坦白講，用他個人的名字買，監督的力道更大，除非不選，只要一選舉就要財產申報，反而被看到，要講說財產增加多少，如果要比照財產申報，要再做一次也沒問題。

至於是否還有沒爆出的房產，柯也強調，選舉前已經有申報過財產，選後只有增加這個，還有其他的嗎，沒有啊，也沒有那麼多錢，哪有那麼多財產突然從天上掉下來。

對於剩下的競選補助款如何使用，柯回應，7300萬扣掉4300萬元，還有3000萬元，他已經決定，這些錢還是專款專用，因為整個國會辦公室甚至是自己的辦公室，還是需要人員運作的費用，錢要怎麼樣讓中央黨部統籌運用，「這個房子給黨用、錢給黨統一指揮」，到底要信託還是怎麼弄，要找律師規畫，會讓律師來處理。

媒體追問商辦要公益信託嗎？租金會捐出來嗎？柯答稱，專業還是找專業處理，他作為一個醫生，還不知道信託有分公益信託、一般信託什麼一大堆的，反正就是要給台灣民眾黨使用，律師要去評估怎麼用比較洽當，收的錢會給台灣民眾黨去用。