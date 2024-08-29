飲食是保健的重要支柱。美國一名膳食營養師建議，年過60的人們想要促進自身健康，應該把莓果（berry）列為日常飲食要角，營養豐富，對身體至少有5大好處，每個星期都應該吃一些。

美國科羅拉多州丹佛註冊膳食營養師伯吉斯（Mackenzie Burgess）28日在生活保健雜誌《Parade》網路版撰文推薦，草莓、藍莓、覆盆子、蔓越莓、黑莓等小而多汁、顏色多采多姿的水果，對於60歲以上的民眾好處很多，隨著年齡愈來愈老，其優點更加關鍵。第一大強項就是抗發炎，莓果鮮豔的外表來自於「植化素」（phytochemical），這種植物化合物有抗氧化作用，可保護人體免於發炎。發炎是老化與許多慢性病的禍首。

第2個好處是保護大腦。中老年人保健的一大重點是認知功能。莓果富含抗氧化劑有助於保護腦細胞免受損傷，改善記憶力表現。美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）針對藍莓研究，60至75歲成年人每天吃藍莓，90天之後與服用安慰劑的對照組相較，記憶錯誤較少，任務切換反應也更好。

在營養師眼中，莓果是超級水果。圖為覆盆子、藍莓與黑莓。（示意圖：shuttersk／達志）

第3個好處是促進心臟健康。此前有研究顯示，蔓越莓、櫻桃汁有助於降低血壓。第4個優點是維護腸道健康，莓果富含纖維素，這能促進消化功能、預防便祕；膳食攝取更多纖維素，也能改善大腦功能。1杯覆盆子纖維素有8克，占了每日建議攝取量的29%。

第5個優點是富含維生素與礦物質，例如維生素C、維生素K、葉酸等等。這些營養素對於骨骼健康、新陳代謝、細胞整體功能都有重要作用。例如草莓，每杯含有的維生素C很高，超過每日建議攝取量的100%。

莓果讓膳食美味又有趣

伯吉斯也提供了如何在日常飲食運用莓果的建議。莓果與優格是絕佳拍檔，富含益生菌的希臘式優格配上具備抗發炎效果的莓果，早餐、點心皆可，提供蛋白質又能保護腸道。夏季可以用草莓、藍莓、堅果、蛋白粉打成果昔（smoothie）飲用。把莓果加入沙拉也能讓風味與賣相大大提升，與堅果、綠色蔬菜、乳酪與醋混合，快速、營養又美味。