訊芯-KY今年第二季銷貨收入淨額12.05億元，年增0.78%；營業毛利2.43億元，年增2.64%，毛利率20.19%，年增0.37個百分點；營業利益0.26億元，年減13.8%，營益率2.2%，年減0.37個百分點；本期淨利0.92億元，年增40.48%；歸屬於母公司業主淨利0.88億元，年增10.92%；單季基本每股盈餘0.84元，相較今年第一季再度轉盈，並略高於去年同期的0.76元。

訊芯-KY今年上半年營業收入21.31億元，年減15.47%；營業毛利3.88億元，年減16.16%；營業損失0.35億元，歸屬於母公司業主淨利0.03億元，年減97.54%，累積基本每股盈餘0.03元，低於去年同期的1.27元。

訊芯800G CPO產品已通過客戶驗證，關注在歐美市場，預估將於今年7月進入小量生產，並於明年放量，提升相關營收占比。訊芯挾CPO(共同封裝光學元件)題材，股價持續向上，周四外資轉買超，終結連三天賣超。