輝達股價今年以來上漲150%，但最近幾周，有人開始擔心輝達股價走太遠或太快，他們想知道人工智慧的腳步是否會持續下去。輝達週三的業績表現，給出了肯定的答案，但是考量到該股票拋物線般的驚人漲幅，驚為天人的業績表現仍然還是不夠。

輝達公布第二季營收為創紀錄的300億美元，年增122%，EPS為0.68美元。分別超過分析師預期的286億美元，以及EPS 0.64美元。

令人注意的是資料中心業務的營收年增154%，來到263億美元。此讓輝達其它部門的營收相形見拙。

毛利率為75.1%，高於去年同期的70.1%。

黃仁勳指出了Hopper晶片需求依然強勁，Blackwell架構的預期「令人難以置信」。公司並解釋了Blackwell晶片出貨延遲三個月的擔憂，稱在第二季對客戶提交了樣品，並對Blackwell GPU進行了更改，以提高產量。

輝達另外的亮點是自由現金流增加了一倍多，達到135億美元。董事會批准了額外的500億美元股票回購。

因此，主要有雜音的地方在於第三季的財測前景，雖然為依舊強勁的營收325億美元，年增80%；但是在過去五個季度裡，輝達營收年增率都在驚人的三位數，投資人可能早就知道，營收到了一定規模，這種成長率不可能一直持續下去，但是投資人仍然感到失望。

輝達其它的輝煌紀錄，包括在過去10個季度當中，曾「連續」7個季度營收超出預期，9個季度營收超過預期。

目前還不知道輝達週四在美股的股價表現會如何，但是退一步來說，公司的業績表現繼續讓人難以置信，但成長速度稍微放緩是不可避免的。輝達的明星光環仍在，依舊值得長期投資。