日本最大在野黨「立憲民主黨」將在9月23日舉行黨代表（黨主席）選舉，前首相野田佳彥（67歲）8月29日正式宣布參選。野田他在老家千葉縣的JR津田沼站前向媒體表示：「進行了深思熟慮，將挑戰黨首選舉。決心力爭再次成為首相。」黨代表選舉中，野田將呼籲鑑於自民黨派系收回扣事件，應進行政治改革。

野田日前才來台出席凱達格蘭論壇，他在論壇上表示，台海和平穩定已是世界共識，台灣與日本關係密切，應持續向國際社會傳達這點。野田強調，日本也將利用各種機會，向包括中國在內的其他國家，繼續不斷地指出台海和平穩定的重要性，並堅決反對任何單方面想透過武力或脅迫方式改變現狀的企圖。

據共同社29日報導，野田在表態參選立憲民主黨代表時強調，為在下屆眾院選舉中使得自民黨的議席數低於一半，「將抓住對自民黨失望的自民黨支持群的心。將發揮這樣的作用。如果僅靠立民黨無法做到，就需要在野黨攜手合作」。

野田是繼前黨代表枝野幸男（60歲）後宣布參選的第二人，下週舉行記者會宣布政策。他批評此前修改的《政治資金規正法》存在很多漏洞，認為贊成法案的自民黨「後岸田」候選人無法進行政治改革。他表示將站在改革的最前線，提出了削減議員人數和禁止世襲等具體措施。

對於奪回政權，野田表示「將確定路線，負起責任」。關於眾院選舉中的在野黨合作，他提到立民黨可能無法單獨過半數，表示「必須保持能與其他在野黨對話的環境，需要包容力」。有關與共產黨的合作，他認為需要能對話的關係，同時稱「若說能否一起肩負政權，我認為不能」。

當被問及對修憲的看法時，野田表示「立場是討論憲法」，稱將促進黨內相關討論。

野田透露確保參選黨代表所需的20名推薦人已有眉目。圍繞黨代表選舉，除上述兩人外，現任黨代表泉健太（50歲）也有意競選連任。前代理黨代表江田憲司（68歲）、眾議員吉田晴美（52歲）正在努力確保推薦人。

野田的選區是眾院千葉4區，共當選9次。民主黨執政時期他在2011年9月至2012年12月擔任首相。他加入2020年9月立憲民主、國民民主兩黨組建的新黨後擔任最高顧問。