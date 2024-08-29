萬海航運（2615）今（29）日舉行法說會，總經理謝福隆表示，紅海危機持續緊張，短期難有改變，加上歐美罷工等不確定因素，影響船舶調度、艙位供應穩定性，運價仍維持在相當高檔。預估聖誕節、新年前，歐美零售商會有鋪貨需求，拉動大陸十一長假前一波出貨小高潮，對後市保持樂觀但會審慎應對。

展望明年營運，謝福隆表示，明年整體市場交船217艘船、205萬TEU，都較今年減半，雖然供過於求的現象還是有，但大環境影響仍在，包括碼頭塞港、不定時罷工，萬海會持續關注各航線變化做調度。

根據上海出口貨櫃運價指數SCFI數據，去年在紅海危機前，SCFI徘徊在1,000點左右，直到11月胡塞開始攻擊，大量船舶陸續繞道好望角拉抬運價，去年12月至今年1月急遽拉升約900點，今年以來SCFI都維持在1,730點以上，7月平均約3,600點，較去年還有倍數增幅。

謝福隆表示，紅海危機也化解船舶供過於求的問題，今年預計增加479艘新船、304萬TEU，新增運力10％，是近五年交船高峰，明年交船217艘船、205萬TEU，到2026年新增運力逐年減少。

謝福隆指出，目前海運業關注美東港口工人工會國際勞工協會（ILA）新一輪勞資合約談判，10月1日罷工的可能。美東在大陸十一長假來臨前，預估仍有旺季需求。