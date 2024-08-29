資料顯示，2023上半年，華為實現銷售收入3,109億元，年增3.1％；淨利潤率15％，即實現淨利潤466.35億元，整體經營穩健。

華為輪值董事長徐直軍表示，及團整體經營情況符合預期。該公司將貫徹全流程高品質的公司戰略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。