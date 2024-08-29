資料顯示，2023上半年，華為實現銷售收入3,109億元，年增3.1％；淨利潤率15％，即實現淨利潤466.35億元，整體經營穩健。
華為輪值董事長徐直軍表示，及團整體經營情況符合預期。該公司將貫徹全流程高品質的公司戰略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。
大陸資通訊設備大廠華為29日公布2024年上半年經營業績，整體經營穩健，結果符合預期。上半年，公司實現銷售收入人民幣（下同）4,175億人民幣，雖較上年同期增長34.3％，但淨利潤率13.2％卻比上年同期的15％有所下降。
資料顯示，2023上半年，華為實現銷售收入3,109億元，年增3.1％；淨利潤率15％，即實現淨利潤466.35億元，整體經營穩健。
華為輪值董事長徐直軍表示，及團整體經營情況符合預期。該公司將貫徹全流程高品質的公司戰略，持續優化產業組合，增強發展韌性，建設繁榮產業生態，為客戶貢獻更有競爭力的產品和解決方案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。