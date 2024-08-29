擁有地鐵、地標、地段，三位一體的建築量體，往往具有城市門面以及價格指標地位。以TOD大眾運輸導向發展的複合型建築為代表，匯集交通、商務、就業、休憩、生活機能、住宅，伴隨全新街廓，交織而成現代都市型態。必須透過大面積土地整合，並與政府部門相互配合，才能擘劃這難能可貴的都市願景。

以相近的日本來說，六本木新城與日比谷線六本木站；「日本第一高樓」麻布台Hills和日比谷線神谷町站；東京中城八重洲連通東京車站，都是透過交通樞紐的力量，活絡翻新區域，帶來更多住居彈性與選擇。

中和「大同新紀元」與萬大線連城錦和站聯合開發，具備未來到站即到家的優勢，鄰近中和資通訊產業核心「遠東世紀廣場」，使交通、產業與住宅形成緊密生活圈。且透過捷運地下化，以及超過5000坪以上的大規模開發，能夠重新梳理街廓，打開城市街區與動線，留出更多公共空間與視野，對人口稠密的中和來說，無疑是獻上最誠摯與友善鄰里的禮遇。

【城市快速移動 捷運聯開宅成首選】

捷運聯開宅的魅力，在於下樓就能迅速進站，省下往返捷運站的時間，讓通勤更有效率。下班出站可順道在附近商店街生活採買再輕鬆上樓，形成一道垂直的生活風景。

「大同新紀元」位在「LG07連城錦和站」屬於地下化捷運車站，不會有列車行經高架軌道時的噪音干擾。1站雙捷運，5站到板橋站轉搭高鐵，20分鐘左右到中正紀念堂站。可換乘淡水信義線到台北雙子星特區、大安、台北101，以及松山新店線往西門、古亭、公館，一舉擴大運輸版圖。

如果是開車族，華中橋比鄰萬華，重新修葺完工的中正橋銜接中正區，連通水源快速道路到大安區，5分鐘直上國道3號，西向便捷上64快速道路。國道、快速道路、橋樑，綜合多條路線宜動宜進，穩坐新北第一環黃金座標。

【複製成功經驗 置產資金率先佈局】

過往知名捷運宅的例子，如新埔站「新巨蛋」，曾創下單坪百萬天價成交；小碧潭站「美河市」，憑藉複合式大型聯合開發，成為熱門標的；南勢角站「南方之星」、景安站「美麗景安」亦維持穩定保值性，展現捷運宅是值得長期置產的利多資產。

【新大同穩健經營 軌道新經濟專家】

這次「大同新紀元」由台日豪宅團隊攜手合作，日本建築大師丹下憲孝，帶領丹下都市建築設計，精心規劃4棟30-32層鋼骨量體，隆重揭開中和新生序幕，勢必再掀起一波逐捷運而居的熱潮。領先入主萬大線捷運聯開宅，最好的新中和就從這裡開始。

大同新紀元｜捷運聯開，到站即到家

個案官網：https://pse.is/6cxq7t