學生運用不同工具創造不一樣的紋理與質地。（主辦單位提供）

花蓮盛產大理石，台灣設計研究院串連石材業者、昶閎科技公司（樂土）等單位，將裁切大理石的污泥廢料，研發成天然塗料，今天與花蓮銅門國小學生一起動手創作，以太魯閣族靈鳥「繡眼畫眉」為主題，將在地神話故事躍上穿堂牆面，也為校園空間描繪出美麗樣貌！

銅門國小師生共同創作美化校園角落。（主辦單位提供）

銅門國小是以太魯閣族原住民為主的小校，團隊選擇以太魯閣族繡眼畫眉搬動巨岩的神話傳說Sisil，作為彩繪主題，由27位師生共同參與彩繪創作，透過海綿、滾筒等工具，彩繪穿堂，一起美化校園空間，更加認識家鄉的石材產業發展與永續循環議題。

設研院表示，C-STONE大理石塗料今年初已通過CNS室內用薄塗紋理裝飾材的多項檢驗，符合附著強度、耐洗淨性、耐衝擊性、耐變褪色性、揮發性有機化合物（VOC）和甲醛釋出量等各項嚴格標準，未來期望這項創新塗料能在更多場域中廣泛應用，也能解決天然石材資源耗損、製程耗能及汙染問題，為石材汙泥創造新價值。

樂土創辦人郭文毅說，公司原本就有水庫汙泥製作塗料的經驗，與設研院合作發展台灣特色塗料，C-STONE具有花蓮特色，天然無毒，且防水、透氣，很適合台灣高溫潮濕的天氣。研發團隊將成果帶回花蓮，以銅門國小為示範域場，美化校園。

銅門國小校長許順欽指出，學生們將混合C-STONE塗料與不同色漿，激發孩子們的創作力與想像力，也讓同學也能參與環境教育SDGs的議題，結合108課綱的核心理念「自發、互動、共好」，並發展出「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」等三大面向九項核心素養，期待學生能成為具備自發性的學習者，同時培養與社會互動的能力，提升未來參與環境永續的態度和動機。