一則網路短片指出，有騎士與駕駛因為行車糾紛導致衝突，直到警察到場調停才暫歇。高雄湖內警方29日調查，這是因為汽車對機車按喇叭，導致機車乘客28歲張男不爽，要找汽車駕駛62歲邱男理論，邱男因為害怕要開車離去，卻誤踩油門而往前衝，加大張男的火氣，張男以安全帽敲打邱男的擋風玻璃。

湖內警方表示，這起糾紛發生在今（29）日上午9時20分，在高雄市路竹區中山路（省道）旁發生行車糾紛。當時邱男駕駛自小客行經路竹區中山路段時，與27歲蘇姓女騎士發生行車糾紛，機車乘客蘇女的丈夫張男不爽汽車對太太按喇叭，下車後走向邱男的車輛叫罵。

邱男因為害怕，所以想要駕駛自小客離開，因誤踩油門逕往前衝，張男則以安全帽敲打邱男自小客前擋風玻璃。張男因為此衝突有多處肢體擦傷，已經送往台南市立醫院醫治，幸無大礙。

由於雙方不肯和解，互告傷害與毀損，警方訊後，對張男依涉毀損罪嫌、邱男依涉傷害罪，移送橋頭地檢署偵辦。