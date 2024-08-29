民進黨高雄市黨部將於將於31日協同民間團體在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉辦「高雄海灣公益音樂派對」，活動卡司除了邀請到DJ Swallow（妖嬌）、DJ XIN（李小星）、DJ Hannah等3位百大DJ，也找來高雄在地饒舌團體「影子計劃」到場演出，民眾只要憑5張7至8月發票即可免費入場。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，高雄近年成為台灣演唱會經濟、藝文產業重鎮，他們希望透過這場結合公益與音樂的「音樂派對」，豐富城市生活，吸引年輕人參與，展現港都活力與移居的一面，並且透過捐發票換入場資格的規則，邀請市民共同支持公益。

民進黨高雄市黨部將於將於31日協同民間團體在高雄流行音樂中心前的海風廣場舉辦「高雄海灣公益音樂派對」。（民進黨高市黨部提供／洪浩軒高雄傳真）

黃文益指出，這次活動邀請到超強演出卡司，有世界百大DJ第24名DJ XIN（李小星）、亞洲百大DJ第56名DJ Hannah，以及亞洲百大女DJ第13名、2024巴黎奧運受邀表演的高雄子弟DJ Swallow（妖嬌）等。

另外，活動也找來獲金曲獎、金音獎入圍肯定的高雄在地饒舌團體「影子計劃」、最火熱的新生代歌手徐晧程LilHAO、美麗與實力兼具的Molynn派對樂團，以及鳳山商工美舞社、高雄科技大學電音社、Stunning Girls，加上超人氣主持人MC-JT共同打造一個美好的港灣夜晚。