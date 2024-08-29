BWF超級500系列南韓羽球公開賽的韓國羽球公開賽，29日在男雙16強賽上演「寶島內戰」，「麟榤配」王齊麟／邱相榤以21比17、11比21、21比19，耗時44分鐘拍落同胞組合楊博軒／李哲輝，闖進8強。

王齊麟在巴黎奧運與老搭檔李洋打下史無前例的男雙二連霸，但李洋在奧運結束後另有生涯規劃，王齊麟改與邱相榤搭配。「麟榤配」首站從日本公開賽打起，但在16強賽不敵日本組合。

本週「麟榤配」轉戰韓國，首輪以21比12、19比21、25比23驚險拍落韓國組合高成炫／申白喆，今天則是碰上同胞好手楊博軒／李哲輝，「麟榤配」開局在4比4後連拿5分取得領先，但在局中出現亂流，一度陷入13比15落後，但兩人很快回穩，局末打出一波8比2的攻勢先下一城。

次局楊博軒／李哲輝開局就連拿2分，並一路維持領先優勢，且局中都維持不小的分差，成功扳回一城。決勝局雙方你來我往，局中多次追平、互有領先，「麟榤配」在局末被追成19平，但兩人很快回穩，連拿2分勝出。