中職樂天桃猿主持人沐妍，在昨（29日）訪問球星陳晨威時不慎失言，「MVP之舞，我們跳給阿嬤看，哈哈哈可以嗎？」引發球迷不滿。結果樂天女孩的成員穎樂竟逆風力挺沐妍，再度點燃眾人怒火。

昨日失言風波後，沐妍就在threads上吐露心聲：「我知道我不是一個完美的人！」針對被外界批評，她則說：「只要我心存善念，不傷害別人，不管怎麼被指責，只要麥克風在我手上，我依然會做那個不完美但絕對問心無愧的人。」

雖然沐妍字句間沒有提到道歉，仍得到少部分球迷安慰。怎料，樂天女孩穎樂也來留言鼓勵，「沐妍真的超棒，希望大家多換位思考，主持真的很不容易。」短短一句話再度惹來網友大肆批評，「在瞎挺什麼？看不懂」、「逆風就安靜不用硬要」、「又在牡蠣啥，承認錯誤有那麼難嗎？」

穎樂原本是想留言鼓勵沐妍，卻遭網友質疑瞎挺。（圖／IG@ninalin1231）

眼見風波持續擴大，留言不斷散發惡意，穎樂趕緊留言滅火：「我沒有說誰對誰錯啦～只是覺得沐妍已經很棒了～給建議我們都會聽的，不要用惡言，『換位思考』的意思是今天如果是你被罵成這樣也會很難過的⋯」最後不忘發文直呼：「感受到脆的可怕了！」