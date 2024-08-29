富住通商用不動產董事長莊明昇29日表示，由於政策引導高科技產業移往中南部發展，未來產業用地需求仍持續增加，並促使商辦及企業總部需求急速增加，大型辦公空間，短期內將供不應求，「高雄」將會是國內外廠商投資台灣的首選城市，房價和地價將持續創新高，進入「漲」聲響起的「大獵地時代」。

富住通商用不動產與國立屏東大學等單位，29日共同舉辦「2024商用不動產市場發表會」，富住通商用不動產董事長莊明昇表示，統計2015年到2023年的六都不動產交易金額，高雄2015年的成交總額只有2934億元，到了2023年，已增至4459億元，增幅達52％，居六都之冠，相對的，台北市卻從2015年的6194億元，減至2023年的4851億元，減幅達22％，二者形成強烈對比。

在產業進駐的利多支持之下，高雄商辦的租金，也節節上升，從2015年的平均每坪506元，一路攀升到2024年8月的801元，10年的平均漲幅達58％。

莊明昇指出，高雄商辦及企業總部需求，急速增加，導致管理完善的大型辦公空間，短時間內供不應求，主要是政府政策引導高科技產業重心，移往中南部發展，由台積電進駐帶動的半導體S廊帶產業鏈、以及高雄的多項重大公共建設所致。

他認為，「高雄」將會是國內外廠商投資台灣首選城市，進一步推升房價和地價持續創新高，除了都市計畫內的土地，需求攀升，具有區段徵收題材的農地，也將是市場上奇貨可居的投資產品，讓高雄進入「漲」聲響起的「大獵地時代」。

前仲量聯行執行主席趙正義表示，高雄土地面積2945平方公里，在亞洲主要城市中，僅次於北京的16808平方公里和上海的6340平方公里，具有適度的國際城市規模，且是台灣唯一空港與海港「雙都」都位於都會核心的城市。

他說，高雄推動六大發展戰略，積極產業轉型，成為高雄吸引北漂回流、都市成長的關鍵，六大發展戰略包括加速橋科園區，打造台南高雄科技走廊、加速傳產升級，打造亞洲高階製造中心、發展國防產業，打造綠能科技園區、發展總部經濟，打造左營大車站計畫、發展文創產業，打造鳳山中城計畫、以及發展亞洲新灣區，打造5G AIoT創新園區等。

趙正義指出，半導體與AI產業的進駐，將帶動商辦需求，而高雄辦公大樓多已老舊，新商辦供給又不足，因此，位於核心區，面積300坪以上的A級商辦，在北高雄的需求，尤其殷切。

高雄都發局長吳文彥則在專題演講「不動產證券化在都市開發應用」時指出，不動產證券化具有突破不動產不可移動及不易變現特性，提高市場流通性、促進不動產產權完整，達到開發規模、以及達成不動產經營的規模經濟，利於開發營運等多重功能，應用範圍除了辦公大樓等商用不動產，危老、都更、社宅、地上權宅、園區開發管理、通訊基地台、機房、投資公共設施、公共基礎建設、以及具有固定營運收益的專案項目，等可納入不動產證券化的應用範圍。

吳文彥表示，股民可以購買台積電零股，為何不動產不能？因此，不動產證券化的應用範圍，可以延伸到社宅管理、地上權宅投資等，引入民間資本。