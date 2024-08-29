根據市調單位最新統計，今年民俗月推案淡季不淡，六大都會區又以台北市1273億元獨占鰲頭，其中機能成熟，擁有舒適綠意環境的文山區更顛覆過往，推案能量一次齊發，一舉衝刺剛性買盤，四大品牌推案在軌道經濟護身加持，搶占一席之地衝刺剛性買盤！

近幾年營建、土地成本高漲，加上通膨效應不減反增，預售市場買氣熱絡，台北市預售新案開價「愈來愈硬」，根據591新建案統計，台北市一級行政區的松山、信義、中山、大安及中正每坪成交單價站上124~165萬元，而近年陸續崛起行政區包含南港、內湖、士林及大同，成交單價也穩居105~130萬元，新北市第一環的板橋也出現3位數新案，新店、永和、三重近年也躍躍欲試百萬行情，北市門牌CP值房價更顯珍貴！然而，文教資源集中，機能充沛的文山區挾著舒適生活環境以及便捷交通，近取接軌信義計劃區，政經金融核心、精品百貨地標，居住條件相當迷人，尤其木柵路沿線的南環段，在捷運完工前更正是最甜蜜好入手的價位！

591新建案指出，木柵路沿線近期陸續有漢皇、元利、潤隆、將捷四大品牌建商到此插旗，案量直逼千億大關，四大案由漢皇開發集團「漢皇蒔序」打頭陣，後續還有900億元案量的「元利四季莊園」，目前該案雖然尚未有交易紀錄揭露，但據悉每坪單價已飆到110~120萬元大關，後續在928檔期，興富發集團的潤隆建設「信義富境」總銷則將穩站100億元，據了解將開出3位數單價，此外還有「將捷旅境」即將公開亦將開每坪百萬的單價挑戰市場，價量將於下半年持續推高。

591房屋交易網新聞公關組主任畢務潔分析，文山區近年受蛋黃區房價外溢，又有環狀線南環段等題材拉抬，當前無論是景美、木柵，新案開價悉數突破百萬，早已跨過蛋黃區門檻，如今再指標大案加持下，未來房價潛力不容小覷。然而這波大咖建商推案，以「漢皇蒔序」衝出第一棒。

「漢皇蒔序」所在的文山區公所生活圈也是木柵地區機能最富饒之區段，商業、文教資源匯聚，水岸綠地林蔭環繞，近年更吸引遠雄、忠泰、兆雄、璞園等大咖品牌建商獵地插旗，成為文山區具質感品味的生活街廓，對比信義、大安動輒200萬單價，未來文山區一案疊一案穩站百萬單價成業界共識，「漢皇蒔序」卻仍有9字頭甜蜜單價，於百萬行情正在進行中的文山區將成絕響！