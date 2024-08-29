昶和累計今年1-7月合併營收6.71億元，年成長8.23％。

產品營收以成衣用布為主、氣撚紗為輔的昶和，布品供應給運動品牌商如NIKE、Adidas、Reebok等；非成衣用布主要應用包括箱包袋類、帳篷、嬰兒車類、軍用降落傘類。

昶和指出，近年積極跨足戶外與運動紡織品的生產與銷售行列，朝高機能性布料發展，如高功能性戶外用布、極限運動與特殊軍用布料等，期望未來成為全球指標型的高科技紡織品專業生產研發與銷售的廠商。

也因為朝平均單價較高的產項研發出貨，加上今年產業景氣回溫，昶和今年上半年的營業毛利率達20.15％，較去年同期提升10個百分點以上。稅後純益1.15億元，年增479.06％。

2021年，昶和成立100％轉投資子公司富昶建設，積極投入危老重建、都更建案；昶和指出，目前正與合作夥伴合作的建案，包括南京東路危老案、士林光華都更案。

其中，南京東路危老案已在今年7／15日取得建照。士林光華都更案則在都審流程進行中。