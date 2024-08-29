新北市一名擔任房仲的男子阿德（化名），被指控在職場中兩度對同事A女進行猥褻行為，最終經法院審理後，被判處有期徒刑8個月，可易科罰金。法官考量被告有悔意，與被害人達成和解，因此宣判緩刑3年，期間需接受保護管束。可上訴。

判決指出，阿德與A女原是同事，然而阿德竟於今年6月16日凌晨，在新北市樹林區的工作場所內，趁著A女坐在工具車間並趴著休息之際，違反其意願，從背後環抱並觸碰其胸部。儘管A女極力反抗，阿德卻毫不顧忌，甚至進一步觸碰A女的陰部。

然而，這並非阿德的唯一一次猥褻行為。7月26日凌晨，他再次出手，趁A女身體不適時，假意陪伴，實則在休息室內趁機伸手觸摸A女胸部，並強拉A女的手觸碰其陰莖。A女屢遭侵犯，終於鼓起勇氣向新北市警方報案，經樹林分局偵查後，將案件移送新北地檢署偵辦。

法院在審理中，阿德對自己的犯行供認不諱，證據確鑿，包括A女的證詞、對話紀錄、監控畫面等，均指向阿德確實犯下強制猥褻罪。法官指出，阿德的行為嚴重侵犯A女的性自主權。

儘管阿德在法庭上表現出悔意，並且與A女達成和解，但法官認為，阿德在6月16日的猥褻行為後，並未反省，於7月26日再次犯案，顯示其犯罪行為對受害者造成了不輕的心理傷害。因此，法官決定對其處以8個月有期徒刑，可易科罰金，同時宣判緩刑3年。可上訴。

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