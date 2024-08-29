台北市長蔣萬安期望「台北好時尚」能讓許多堅持理想的設計師被世界看見。（吳松翰攝）

時尚CEO溫筱鴻鼓勵新銳設計師展示獨特的自我態度，讓時尚產業的創意越來越多元。（吳松翰攝）

「台北好時尚」今年邁入第12年，29日舉行「TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮」。（吳松翰攝）

「台北好時尚」設計師組金獎得主陳聖元作品「文房敘事」。（吳松翰攝）

「台北好時尚」設計師組銀獎得主林家賢作品「鏡前」。（吳松翰攝）

「台北好時尚」學生組金獎得主王季禮作品「嬈拜」。（吳松翰攝）

「台北好時尚」學生組銀獎得主鄧亦凱作品「CROSSING BORDERS」。（吳松翰攝）

為提升時尚產業能量，由台北市商業處舉辦的「台北好時尚」，29日於華山文創展開「TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮」，並邀請伊林模特兒演繹新銳設計師作品，今年為因應台北建城140周年，以「Taipei Fashion DNA」為競賽主題，除了考驗參賽者個人經歷，時尚CEO溫筱鴻也鼓勵秀自我態度，激盪時尚界火花；台北市長蔣萬安同樣出席盛會，穿上去年金獎設計師胡俊丞打造的台北市花杜鵑花服裝，笑說平時都穿得很正式，難得「好時尚！」今年也不忘再走伸展台秀帥氣台風，以實際行動力挺新銳設計師。

蔣萬安表示，「台北好時尚」讓許多堅持理想的設計師被世界看到，12年來培育144位新銳設計師，相關作品不僅在金馬、金鐘、金曲三大金獎紅毯上嶄露風采，合作案例也橫跨國際知名服飾廠，更輔導超過10位設計師登上國際舞台，尤其今年奧運台灣代表隊的進場服，就是由「台北好時尚」發跡的設計師周裕穎操刀，「運動員平時都穿隊服，對於穿上時尚服裝都說非常難忘」，間接向國際間展示台灣在地時尚設計能力。

本屆「台北好時尚」共10位設計師及10組學生進入決賽，最終設計師組金獎殊榮由設計師陳聖元作品「文房敘事」奪下，以民國初年文人與知識分子在動盪中展示的精神力量作靈感，運用多種天然媒材創新植物染與中藥染設計，服裝完美探索堅毅與柔軟間的平衡；銀獎由設計師林家賢以作品「鏡前」贏得，靈感來自畫家Rnen Magritte作品《The False Mirror》，探討虛實間的界線，並將街頭流行的隨性與精品高品質質感結合，成功脫穎而出。

學生組金獎由學生設計師王季禮以作品「嬈拜」奪下，命名靈感來自閩南語「囂張」之意，將女性風騷、輕佻之意融入，同時把官將首、魔法少女形象結合，設法讓不同文化的既定意象注入全新面貌；銀獎由學生設計師鄧亦凱以「CROSSING BORDERS」奪得，詮釋旅行時的情感與擺脫現代社會的壓迫感，運用自然色調的簡潔與細膩及天然纖維表面紋理呈現的放鬆狀態，愜意美感讓人耳目一新。