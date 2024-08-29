鄰近台中捷運豐樂公園站的興富發「文心愛悅」工地，去年（2023）5月10日中午進行塔式吊車拆除作業時，位於31樓高的吊臂突然掉落砸中捷運軌道，釀成1死15傷慘劇，該案引發社會震驚，檢方偵查終結，興富發建設等4公司均獲不起訴，檢方也在不起訴中指出，刑法中關於過失致死、過失傷害罪並未設有處罰法人之規定，因此做出不起訴處分。

該案造成人權鬥士、靜宜大學法律系專任教師林淑雅不幸喪生，檢方經1年3個月的偵查，28日偵結，依過失致死罪起訴執行拆卸吊臂的許姓與呂姓2名工人，興富發、齊裕營造4公司獲不起訴，各界好奇。

尤其事發工地為知名建商興富發建案「文心愛悅」，由齊裕營造公司承攬建造，塔吊工程由宇球公司承攬後委由嘉謜工程負責指揮工地31樓塔吊拆除作業。

中檢與不起訴處分書中說明興富發、齊裕營造、宇球、嘉謜等4公司，因嫌疑不足，不起訴，且興富發等4公司皆為法人組織，刑法中關於過失致死、過失傷害罪並未設有處罰法人之規定，自無刑法上犯罪能力，程序法上也無當事人能力，因此做出不起訴處分。