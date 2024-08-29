台中市大肚區大東社區與大東里自2019年起合力設置愛心冰箱，民眾可以將多的食材、物資捐出，展現惜福愛物精神也讓善循環延續。社區志工亦調查追蹤領取者的飲食習慣與需求，媒合所需物資，也讓里長可以即時掌握里民狀況提供相關協助，還曾吸引大甲民眾不遠千里而來，近5年來每年造福上百位地方民眾。

台中市大肚區大東社區與大東里自2019年起合力推動愛心冰箱，展現惜福愛物精神也讓善循環延續，近5年來每年造福上百位地方民眾。（潘虹恩攝）

台中市大肚區大東社區關懷據點開放1周兩天讓長者共餐，過去許多地方愛心人士常捐出食材，有時捐太多又變成剩食，機緣下和台灣食物銀行聯合會申請設置愛心冰箱，並在每周一和周三的上午9點到11點開放讓里民們向志工領取， 成立5年來，每年能造福逾200位民眾。

為了不讓物資受到浪費，社區志工也會定期追蹤領取者實際的使用狀況。大東社區發展協會理事長陳再興29日說，每份食物取得不易，不能糟蹋，每周有專人集中管理、發放，過去也曾發生領取的物資不是對方需要的而被丟棄，因此社區志工會固定追蹤、關心領取者的飲食習慣與需求，盡量讓物資搭配符合需求，避免發送的食物仍被浪費，希望「愛分享、分享愛，把剩食變聖食」。

大東里長趙政忠分享，設置愛心冰箱，不僅展現惜福愛物精神，也盼促進善的循環延續。領取民眾雖以大東里為主，但鄰近新興、永和、頂街等里民有需要也可以來，更曾有居住在大甲區的民眾在網路看到訊息後，不遠千里搭乘公車而來，看到愛心冰箱能發揮功效相當感動，不過也將其情況轉介給當地里長協助，避免對方繼續奔波勞累。

台中市大肚區大東社區與大東里自2019年起合力推動愛心冰箱，每每民眾將捐贈的物資送抵社區據點，站長張國輝與志工都會一一檢查並按照種類、日期整理分類。（潘虹恩攝）

「不以善小而不為！」愛心冰箱站長張國輝則說，當初招募愛心冰箱管理的志工，他投入來參加，從零開始學習管理；愛心冰箱獲得地方熱烈回響，每每捐贈的食物送進來，一一檢查並按照種類、日期整理分類，為領取物資的民眾把關食安，也歡迎更多民眾一同響應捐物資。