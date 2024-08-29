嘉里大榮（2608）今（29）日舉行業績發表會，上半年每股賺1.13元，在面對消費市場改變及客戶需求，未來將透過轉型，強化競爭優勢，聚焦高科技產業倉儲及配送、冷鏈倉儲及冷鏈配送體等六大核心事業。

嘉里大榮上半年合併營收60.87億元、年增4.55％，其中貨運運輸收入51.42億元、年增6.04％，營業毛利11.41億元、年增10.56％，營業毛利率增至18.74％，稅後純益5.98億元，每股稅後純益（EPS）1.13元。

公司將透過轉型，強化競爭優勢，聚焦六大核心，包括在冷鏈倉儲及冷鏈配送體系，6月取得ISO 23412：2020冷鏈低溫包裹遞送服務認證，強化低溫包裹配送品質；子公司嘉里醫藥物流符合政府GMP、GDP認證規範，將建立商流服務平台，結合物流倉儲服務及通路，發展跨業生態系統、開放型專業醫藥物流服務。

因應電商蓬勃發展及消費者需求，全面調整嘉里快遞六都配送結構，建置電動三輪車車隊，提升即時到位的形象；提供科學園區高科技產業倉儲及配送；隨著海運蓬勃發展，對內陸貨櫃運輸需求持續增加，調整貨櫃車隊服務品質；配合現代科技物流自動化，倉儲採用AMR自動化系統，降低勞動力缺乏的衝擊。

在企業永續方面，嘉里大榮將減碳、公司治理、員工關懷、客戶服務納入策略重點。因應淨零排碳，啟動環境部碳標籤申請，採購電動三輪車、油電車及優化配送路線降低油耗，並採用電動營運機具；規劃將高階經理人薪酬與ESG績效連結，持續員工協助方案；9月下旬將舉辦公益綠色路跑賽事，持續贊助社會弱勢團體的運輸服務。

在面對勞動力缺乏的挑戰，嘉里大榮逐步採用自動化降低人力，持續擴張營運及成長，透過物流搭配資訊流達到產業規模，優化效率提升產值。