全國首創的台中鍋烤節，隨著第二屆鍋烤名店陸續出爐，引起市場廣泛關注，共吸引近600家業者報名參與，票選過程競爭激烈，總投票數高達500萬張，成功的在台中掀起鍋烤熱潮，與即將到來的中秋佳節發揮共伴效應，眾多獲獎業者爭相推出感謝祭優惠，為活動增添更多的話題。

第一屆台中鍋烤節拔得頭籌的「屋馬燒肉」，今年更是抱得四大獎項，成為2024年台中鍋烤節獲獎最多的大贏家。今年「十大燒烤店家」得主屋馬燒肉文心店，主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性、最難預約的連鎖燒肉品牌，更是許多旅客前往台中旅遊時的必吃餐廳。

屋馬集團更祭出加碼優惠，即日起至9月15日，到屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食門市用餐，於限動打卡，就可以參與「機會命運抽獎」遊戲，現場抽A5和牛肋眼牛排、美國安格斯極上牛小排等食材半價優惠，更有機會抽到免費商品。

此外，為了中秋無法烤肉的消費族群，屋馬燒肉更在中秋節前，與知名品牌必勝客聯手推出「月見五盎司菲力比薩」，使用5盎司厚切菲力牛，為中秋燒烤增添新選擇，全台300多家必勝客門市都能買到。「月見五盎司菲力比薩」自即日起限時供應，外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元。

看見燒肉界前輩屋馬感謝祭不落人後，深受年輕族群喜愛的笨豬跳韓式燒肉，不僅榮獲「十大燒烤店家」的殊榮，今年更再度奪下「金饗獎」。

笨豬跳韓式燒肉近期經過重新改裝後，迎來嶄新的面貌，特別推出限時加碼優惠活動，即日起至9月8日，只要到笨豬跳韓式燒肉門市點購套餐，並於社群平台限動打卡，即可參加「驚喜跳跳盒」活動，活動期間，顧客有機會抽中主廚精選肉品、限定韓式料理、韓式特調飲品、特色韓式鍋物等免費餐點。

對於美食有著獨到見解的台中市副市長鄭照新親自到店家貼榜祝賀，並感謝市民的積極參與與評選。他表示，所有得獎店家皆實至名歸，是「台中鍋烤王」，誠摯歡迎大家在中秋節期間來台中市品嚐鍋烤美食，體驗台中的獨特風味。