怡和國際（7590）旗下轉投資的怡和綠電超商，29日與玉山銀行共同舉辦「綠電交易信託備忘錄」簽約儀式，共同向拓展綠色金融服務版圖與淨零碳排永續家園目標邁進。

怡和綠電超商董事長朱文煌表示，玉山銀行已訂定具體可執行的永續發展藍圖，並領先全球發布結合TCFD＆TNFD報告書，除台灣第一家完成SBT目標審查的金融業者外，玉山金控還蟬聯「ESG企業永續獎」首獎，同時玉山銀行也宣示自2030年營業據點100％使用再生能源，並已透過號召133家企業加入「玉山ESG永續倡議行動」，攜手志同道合的伙伴，推進台灣企業的永續競爭力，這與怡和集團長期致力發展再生能源，齊心為台灣2050年淨零排放目標願景一致。

怡和綠電超商與玉山銀行簽訂綠電交易信託，除大幅提升綠電交易的透明度與安全性外，更將為綠色能源市場提供更多元的交易協作模式，透過綠電電費信託機制，不僅滿足綠電用戶的需求，同時降低發電業對於電費收入之風險，為綠電用戶及發電業者創造雙贏格局，加速推動台灣綠能產業永續發展，同時在欣雄與怡和等集團奧援下，怡和綠電超商也將持續提供更完善及更多元的購電服務，與玉山銀行一同落實ESG理念及作為，共同邁向2050淨零碳排的永續未來。