基隆地檢署28日偵結大日開發公司行賄基隆市政府官員案件，國民黨中央29日上午召開記者會，痛批該弊案就發生在前基隆市長林右昌任內，認為時任市長的林右昌應出面給基隆一個交代。民進黨基市議會黨團29日下午召開記者會，強調前市府沒有副處長以上級別涉案，表示該案與林無關。

立法委員王鴻薇表示，大日公司的行賄弊案發生在林右昌當基隆市長任內，現在謝國樑市府收回東岸停車場經營權，無論是在行政訴訟上或刑責訴訟上，基隆市府都完全站得住腳，罷樑行動開始的理由完全不成立，「這不是惡罷，什麼叫惡罷？」

民進黨籍議員洪森永表示，基檢偵結的起訴書中，大日案沒有前市府副處長級以上官員涉案，表示法院證明跟林右昌市長一點關係都沒有。他認為國民黨開記者會，勉強要將該案件跟林右昌前市長連結，主要目的就是要圍魏救趙，司馬昭之心路人皆知。

議員張顥瀚指出，大日案中涉案的賀姓技正，是國民黨籍前市長張通榮的心腹，也是現任交通處長王圳宏愛將，他認為該案是國民黨自己人涉賄，國民黨不要想為了搶救謝國樑被罷免，政治操作硬扯林右昌。

議員鄭文婷則說，涉案的賀姓技正在林前市府未遭開除，是因為用人不能以顏色來判斷，但如果該人有違法犯紀的行為，自然也應該要勿枉勿縱。她認為，檢調發動搜索交通處，在林右昌任內，若林會包庇下屬怎可能放任檢調搜索？

議員施偉政則指出，面對監督謝國樑的聲音，都要抹黑成支持罷免，國民黨只會把謝國樑寵成基隆最大的巨嬰。

民進黨團總召張之豪表示，希望所有的市民一起嚴格監督市政，不要讓謝國樑市府，企圖用政治的手段來轉移焦點。