輝達財報公布到底有多重要？不但全球媒體緊盯，就連散戶也特地參與直播「觀摩會」，希望親睹最新營運數據的公布。紐約曼哈頓麥迪遜廣場公園附近的一家酒吧在當地時間28日下午就上演了這傳奇的一幕。

數十名投資人興高采烈地相約在酒吧，神情專注緊盯著電視螢幕，可是螢幕上播放的並非激動人心的體育賽事，而是輝達的財報披露。很難想像僅僅是一家上市公司例行發布的季度財報，就能營造出有如「超級盃」等重大賽事的緊張氣氛。

綜合英國《金融時報》與財經媒體《商業內幕》（Business Insider）等外媒報導，這些投資人一邊喝酒，一邊觀看CNBC的直播，甚至在財報發布前的倒數計時階段跟著大喊，雀躍歡呼。隨著財報的出爐，他們交流著各自的持倉狀況，而盤後股價下挫時，他們發出了噓聲。

到了當地時間下午5點，隨著輝達股價下跌，人群逐漸減少。整場聚會很快就結束。由於輝達第3季財測未達市場最高標，盤後股價一度下殺8%。

CBS Sports的運動損傷分析師Marty Jaramillo直言，人們的期待值也許太高了。對於輝達的股價走勢，Marty Jaramillo表示，「就其本身而言，輝達今天（28日）仍打出了『全壘打』，但他們在過去幾季已經打出很多次，『全壘打』」。

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