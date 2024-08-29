中國大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校29日下午主持例行記者會，有記者提問：據報導，菲方一艘海警船近來一直在南海仙賓礁潟湖滯留。菲前不久多次派船對其運補時，中國海警船攔阻。菲武裝部隊發言人稱，中方行為危及菲人身安全、違反國際法。美方表示《美菲共同防禦條約》適用於在南海任何地方對菲軍隊、公共船隻及飛機的武裝襲擊。對此，吳謙回應指出，中方忍耐也是有限度的，菲方應立即從仙賓礁撤船撤人。

吳謙表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。今年4月以來，菲海警9701船擅自進入仙賓礁潟湖並長時間非法滯留，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反國際法和《南海各方行為宣言》規定，嚴重危害地區和平穩定。

中方堅決反對並多次提出嚴正交涉。菲方妄圖實現在仙賓礁長期存在，打開了惡化南海局勢的「潘朵拉魔盒」，遭到地區國家強烈反對。

吳謙強調，8月19日以來，菲多次派海警船企圖衝闖仙賓礁，其間以危險方式故意衝撞中方執法船，中方依法依規採取必要處置措施，現場操作專業規範。

中方致力於通過對話協商妥善管控分歧，但忍耐也是有限度的。菲方應立即採取行動從仙賓礁撤船撤人，恢復該礁無人、無設施現狀。中方將繼續採取堅決有力措施，維護自身領土和海洋權益。

吳謙直言，美方是攪動南海局勢的最大黑手，也是南海和平穩定的最大破壞者。正是美方的慫恿支持、站台背書，才使得菲方有恃無恐，一再挑釁。美方妄圖以《美菲共同防禦條約》嚇唬中方，完全是徒勞的，只會激起中國人民的更大義憤和鬥志。