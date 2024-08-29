被視為國聯賽揚獎大熱門的勇士左投塞爾（Chris Sale），今對雙城先發6局只失1分並飆出6K，不僅幫助勇士以5比1獲勝，本季197K也打破隊史左投紀錄，且三振數與15勝（另3敗）、自責分率2.58都位居國聯第1，續向投手三冠王邁進。

被問到創下的隊史新紀錄時，塞爾表示自己非常感激，也非常尊重這些傳奇前輩，「但與此同時我還有工作要做，無論接下來對上的是哪個隊伍。」，勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）則說：「現在對他的期望很大，是因為他一直在這樣做，而他這段時間所獲得的成績，會讓你期望他繼續表現出色。」

塞爾的單季三振數超越史潘（Warren Spahn）的191次與葛拉文（Tom Glavine）的192次，成為隊史左投第1。史潘是在1950年波士頓勇士時期所締造，葛拉文則於1991年勇士開啟「投手王國」時期創下，而這兩人都已入選名人堂。

塞爾此役第4局先被對手擊出兩安、失掉1分，但隨後穩住陣腳投出兩次三振，雖然又因四壞保送，面臨一、三壘有人的危機，最終仍讓打者擊出游擊滾地球出局，留下兩個殘壘。捕手墨菲說：「這對他來說是一個決定成敗的時刻，在這樣的情況下，你會看到他將失分控制到最低，而不是把它變成一個巨大的數字。」

勇士目前在國聯東區排名第2，落後龍頭的費城人5場勝差，而兩隊本周末就要進行4連戰。塞爾說：「要橫掃一支球隊很不容易，尤其是很有可能進入到季後賽的球隊，他們是一支強隊，贏得系列賽就是我們的目標。」